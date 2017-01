"We moeten minstens 25.000 auto's uit spits halen"

Philippe Truyts

10/01/17

© belga.

Tegen 2018-2019 moeten er minstens 20.000 tot 25.000 auto's en vrachtwagens uit de avondspits in en rond Antwerpen. Dat zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). "De oplossing zal de som van veel kleine veranderingen moeten zijn."

"Begin dààr maar aan in een land waar mensen zo verzot zijn op de auto." Jaarlijks neemt de filelengte op de Ring met 10 procent toe. Op de kleinere wegen naar de stad zal dat niet veel minder zijn. Zonder omslag is een ongekend verkeersinfarct met de start van de werken aan de Oosterweelverbinding een absolute zekerheid. Maar hoe haal je het verkeer dan effectief met 15 procent naar beneden?



Koen Kennis, die zelf zoveel mogelijk met de fiets rijdt, vreest dat er geen andere keuze is. "Het zal van alles en iedereen moeten komen. Waarbij je wéét dat mensen enkel voor een alternatief kiezen als dat verleidelijk is." Begin dààr maar aan in een land waar mensen zo verzot zijn op de auto.

Tram, bus, trein "We moeten in feite één op de drie verplaatsingen per auto in de stad uit de spits halen. Dat is enorm." VAB-woordvoerder Maarten Matienko Volgens Kennis ligt een deel van de oplossing bij tram, bus en trein. "De komende twee jaar stijgt het aanbod van trams met 3.500 stoelen en van treinen met 2.200 zitjes. De aanleg van de Noorderlijn - op de Leien en de Noorderlaan, ook een stuk op het Eilandje - schiet goed op en brengt straks soelaas. Het aantal overstapmogelijkheden via park & rides zal groeien, onder meer op de Noorderlaan. De NMBS laat intussen al een extra spitstrein rijden tussen de Noorderkempen en de stad en steekt er vanaf eind 2017 een trein bij op lijn 12 tussen Essen en Antwerpen."



Kennis gelooft ook zeer hard in afspraken met nu al een tiental grotere bedrijven en instellingen - SD Worx, Karel de Grote Hogeschool, Universiteit Antwerpen - om meer werknemers via uitgeleende stadsfietsen te laten proeven van de alternatieven. "En in deze legislatuur zullen we een 100-tal onveilige schakels in de fietspaden weggewerkt hebben. Dat gaat soms over stukken van een paar kilometer, over een nieuwe brug - zoals de IJzerlaanbrug die in april voor fietsers opent - of een kruispunt. Onderschat het effect ook niet van ons succesrijk Velo-netwerk. We breiden momenteel uit buiten de ring."