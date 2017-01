Door: Jimmy De Schrijver

10/01/17 - 12u17

Runkst (Hasselt) Bij een arbeidsongeval in de Schoolstraat in Runkst (Hasselt) is deze ochtend een arbeider, die bezig was met het plaatsen van zonnepanelen, zo'n achter meter naar beneden gevallen toen een stelling het begaf.