Ouders die zoontje (10) met Porsche lieten racen vragen vrijspraak: "Filmpje kan bewerkt zijn"

Door: Siebe De Voogt

10/01/17

video In de Brugse politierechtbank is vanmorgen het proces gestart tegen de ouders uit Jabbeke die vorig jaar hun 10-jarig zoontje met hun Porsche lieten rijden. Het openbaar ministerie vroeg 3 maanden rijverbod en 3.000 euro boete voor de vader. Voor zijn vrouw werd enkel 3.000 euro boete gevraagd. De ouders waren zelf niet aanwezig. Ze vroegen via hun advocaat de vrijspraak. De politierechter vraagt hen om volgende week zelf te verschijnen.

Begin vorig jaar verhitte het filmpje - dat de vader zelf op Facebook zou geplaatst hebben - de gemoederen. Op de beelden was te zien hoe zijn zoontje van 10 aan snelheden tot 106 km/uur door de bebouwde kom van het West-Vlaamse Jabbeke scheurde. "Kom, volle bak nu. Volle gas", riep de vader naar zijn zoon vanop de passagiersstoel van z'n Porsche Cayenne. Zijn vrouw keek toe vanop de achterbank. "Waauw, het is zo eng", antwoordde het kind dat amper boven het stuur uitkwam.

"Gebrek aan schuldbesef" "Het toevertrouwen van dergelijk wapen, een Porsche, aan een 10-jarige kind is weerzinwekkend" Procureur Het Brugs parket tilde zwaar aan de zaak. Aanvankelijk probeerden de ouders aan een proces te ontsnappen, door te stellen dat het om oude beelden ging. Een bouwvergunning in de straat waar de Porsche voorbijraasde toonde echter het tegendeel aan.



"Het toevertrouwen van dergelijk wapen, een Porsche, aan een 10-jarige kind is weerzinwekkend", haalde de procureur vanmorgen zwaar uit. "Verschillende keren gingen de ouders niet in op een uitnodiging tot verhoor. Toen ze uiteindelijk toch opdaagden, beriepen ze zich grotendeels op hun zwijgrecht. Een totaal gebrek aan schuldbesef."

Advocaat vraagt vrijspraak Wie zegt dat de video niet bewerkt is? Wie zegt dat het mijn cliënten en hun zoontje waren die in de wagen zaten? Advocaat ouders Het OM vorderde voor beide ouders - die nog een blanco strafblad hebben - 3.000 euro boete. Voor de man - een bedrijfsleider - werd daarnaast nog drie maanden rijverbod gevraagd. De ouders waren vanmorgen zelf niet aanwezig. Ze lieten zich vertegenwoordigen door hun advocaat die de vrijspraak vroeg.



Daarvoor haalde meester Samuel Stevens verschillende juridische elementen aan. "Het filmpje in het dossier is afkomstig van de pers. Wie zegt dat dat niet bewerkt is? Enkel op het originele filmpje kan het parket zich beroepen. Wie zegt bijvoorbeeld dat het mijn cliënten en hun zoontje waren die in de wagen zaten? Dat de vader het filmpje op Facebook heeft gezet wordt in het dossier ook niet aangetoond. Dit filmpje is tot slot wel degelijk van enige tijd geleden. De zogenaamde bouwvergunning die op de beelden te zien zou zijn, is amper te lezen."