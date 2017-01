Bierprijs stijgt, maar niet in goedkoopste café van Vlaanderen: "Nog altijd 90 cent voor pintje"

Fien Tondeleir

10/01/17 - 11u43 Bron: Eigen berichtgeving

Uitbaters Alfonsine en Marc, deze zomer achter de toog van hun café, De Schorpioen in Kalken. © Joost De Bock.

Alles wordt duurder, zo ook de pintjes. Maar niet in het goedkoopste café van Vlaanderen, De Schorpioen in het Oost-Vlaamse Kalken. Zij doet niet mee aan de prijsstijgingen die AB InBev en brouwerijen Haacht en Alken-Maes deze week hebben aangekondigd. "Een pintje kost hier sinds 2012 90 cent."

Een bak bier wordt volgende maand 37 eurocent duurder, de prijs van een pint stijgt met 1,4 cent. Horeca Vlaanderen had cafés deze week opgeroepen de prijsverhoging zo snel mogelijk door te rekenen aan de klanten, maar die raad lapt De Schorpioen in Kalken aan zijn laars. "Ik sta bekend als het goedkoopste café van het land en dat wil ik zo houden. Zolang ik hier ben, gaan de prijzen niet meer omhoog", zei uitbater Marc Van De Velde in 2012 in een interview met deze krant. En kijk: Marc staat ook in 2017 nog achter zijn toog en dus kost een frisse pint nog altijd maar 90 cent.



Toen De Schorpioen de deuren opende in januari 1994, betaalde je voor een glas bier 30 frank of 75 eurocent. Nadien ging die prijs slechts twee keer de hoogte in. Sinds 2012 kost het gerstenat 90 cent.



Waarom die prijs zo gunstig kan blijven? Bij De Schorpioen gingen ze geen wurgcontract aan met een brouwer- het bier wordt gekocht in héél grote hoeveelheden - én ze werken er zonder personeel. Enkel Marc en zijn vrouw Alfonsine bedienen er de klanten. "Maar die moeten hun pintje zelf komen afhalen aan de toog." Voor bediening aan tafel hebben de twee geen tijd, het café wordt dagelijks drukbezocht.



Volgens AB InBev is het van september 2015 geleden dat het bedrijf de bierprijs verhoogde. "Dat is nodig om langetermijninvesteringen in de Belgische markt te financieren", luidt het. Ook Haacht en Alken-Maes hebben laten weten het voorbeeld van de biergigant te volgen.