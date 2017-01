Vluchtende dief neergeschoten door politie tijdens wilde achtervolging

Door: Bart Boterman, Redactie

De Panne Tijdens een wilde achtervolging vanmorgen in Koksijde en De Panne is een dief van Franse afkomst gewond geraakt. Dat bevestigen de politiezone Westkust en het parket van West-Vlaanderen afdeling Veurne. Zijn voertuig werd door een ANPR-camera herkend in Koksijde, waarop een patrouille van de politie de wagen wilde onderscheppen. De man stond geseind voor meerdere diefstallen in warenhuizen en stond ook al onder voorwaarden.

De feiten vonden vanmorgen om 9u30 plaats. Een motard van de politie zag de wagen van de dief op de parking van een warenhuis staan. Toen hij de man aansprak, ontstond er een discussie. De dief stapte uiteindelijk in zijn wagen en ging ervandoor richting De Panne. De motard zette de achtervolging in en riep versterking op. De crimineel vuurde enkele schoten af op de politie.Tijdens de achtervolging beging hij ook heel wat verkeersinbreuken. Zo negeerde hij onder andere een rood stoplicht.



De achtervolging eindigde in de Kerkstraat in De Panne. De politie schoot terug waardoor het raam van het voertuig verbrijzeld raakte en de dief een kogel in het lichaam kreeg. Een medisch urgentieteam werd opgeroepen en de man werd ter plaatse verzorgd.



Vervolgens werd hij in een ambulance en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis van Veurne gebracht. De dief verkeert in levensgevaar. Op dit moment is een gerechtelijk onderzoek aan de gang. De Kerkstraat in De Panne is afgesloten. Verdere info ontbreekt voorlopig nog.