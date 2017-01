Uitslaande brand in villa in Gentbrugge, vermoedelijk door elektrische verwarming

Door: Sarah Vandoorne

10/01/17 - 11u06 Bron: Eigen berichtgeving

© Sarah Vandoorne.

In de Emiel van Swedenlaan in Gentbrugge woedde omstreeks halfnegen deze ochtend een zware uitslaande brand. De bewoners, een koppel met twee jonge kinderen, merkten de vlammen op toen ze net opgestaan waren. Het koppel probeerde even de vlammen te blussen, maar vluchtte al snel het huis uit. Zij raakten niet gewond. Hun kinderen waren toevallig niet thuis.