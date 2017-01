10 maanden voorwaardelijk voor valse geboorteakte van 'baby Van Themsche'

Redactie

10/01/17 - 10u19 Bron: Eigen berichtgeving, Belga

Hans Van Themsche bij de reconstructie van zijn dodelijke raid en ex-liefje Ruth A © KDS/PN.

Ruth A. (26), de ex van Hans Van Themsche, heeft het gerecht én Hans Van Themsche voor de gek gehouden. Ze beweerde dat ze een kind van hem had en staafde dat met valse stukken. Vandaag heeft de rechtbank in Antwerpen haar een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden gegeven en een boete van 600 euro, ook met uitstel. Burgerlijke partij Hans Van Themsche krijgt 1 € schadevergoeding.

Ruth A. had in 2015 een erkenningsprocedure opgestart voor de familierechtbank in Antwerpen. Ze beweerde dat ze na een ongestoord bezoek in de gevangenis zwanger was geworden van Van Themsche en dat ze op 8 januari 2015 bevallen was van hun zoontje. Ze legde tijdens de procedure een geboorteakte neer, alsook een echografie.



Beide stukken bleken vals. Ruth A. bekende dat er helemaal geen kind was en dat ze alles verzonnen had om Van Themsche te treffen. Die stelde zich burgerlijke partij en kreeg een schadevergoeding van één euro provisioneel toegekend. Van Themsche zit een levenslange celstraf uit voor de moorden op peuter Luna en haar oppas Oulematou, op 11 mei 2006 in Antwerpen.



Ruth A. werd veroordeeld tot een straf met uitstel, maar de rechtbank koppelde daar wel een aantal voorwaarden aan. Zo moet ze zich verder laten begeleiden door een psycholoog en werk zoeken of een opleiding volgen. Ruth A. had in het verleden al een opschorting gekregen voor belaging en partnergeweld.