DOVO ontmantelt vliegtuigbom: winkelcentrum dicht, treinen rijden niet

Alexander Haezebrouck

10/01/17 - 10u37 Bron: Eigen berichtgeving & Belga

De Amerikaanse vliegtuigbom weegt zo'n 500 kilo en bevat 150 kilogram springstof. © Alexander Haezebrouck.

kortrijk Een 200-tal inwoners van Kortrijk zijn deze ochtend rond 8.30 uur opnieuw geëvacueerd nadat gisteren een vliegtuigbom werd ontdekt bij opgraafwerken. Het gevaarte van zo'n 500 kilogram zal deze voormiddag tussen 11 en 12 uur worden ontmanteld. "We willen tegen de middag alles rondhebben", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

De ontmanteling van de bom in het centrum van Kortrijk vindt plaats tussen 11 en 12 uur deze middag. DOVO zal er een Amerikaanse vliegtuigbom van 500 kilogram met 150 kilogram TNT in demonteren en verplaatsen. Omdat dergelijke bom niet zo vaak wordt gevonden, zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen.



Zo'n 200 mensen moesten deze ochtend hun woningen verlaten. Om 11 uur worden ook de Veemarkt en enkele omliggende winkelstraten - het gaat om de Sint-Janslaan, Zwevegemsestraat, Romeinselaan en Vlamingenstraat - afgesloten voor voetgangers en auto's. Winkelcentrum K blijft de hele voormiddag gesloten. Tussen 11 en 12 uur zullen ook geen treinen in en uit het station van Kortrijk mogen. DOVO zal de bom door middel van een watersnijtechniek vanop afstand ontmantelen. Tegen 12 uur moet de operatie achter de rug zijn.



Na de vondst van de bom werd gisterenmiddag al een preventieve evacuatie uitgevoerd. Er werd toen een veiligheidsperimeter van 100 meter ingesteld. De bewoners konden toen terecht in een opvangcentrum. Omstreeks 22 uur maandagavond konden zij hun woning opnieuw betreden, nadat de site veilig was verklaard.