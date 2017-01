Monsterfile op E17 na ongeval in Destelbergen, vrachtwagen in gracht op E40

Jürgen Eeckhout - Hans Verbeke

10/01/17 - 09u49

Op de E40 tussen Beernem en Aalter belandde een vrachwagen in de gracht. © Jürgen Eeckhout .

Verschillende ongevallen hebben de ochtendspits danig in de war gestuurd.

Op de E17 van Antwerpen naar Gent stond vanochtend een monsterfile na een ongeval in Destelbergen. Op het toppunt van de file was er een wachttijd van 2,5 uur. Bij het ongeval waren zeven personenwagens betrokken. Eén bestuurder liep lichte verwondingen op. Intussen is het ongeval afgehandeld en is de file aan het oplossen.

Het ongeval gebeurde omstreeks 7 uur. Zeven wagens waren erbij betrokken, vijf ervan moesten getakeld worden. Twee rijstroken waren versperd voor het verkeer dat richting Gent moest. Dat leidde al snel tot een lange file richting Gent.



Iets voor 09.00 uur was het ongeval afgehandeld en werd de rijbaan opnieuw vrijgegeven.



Rond 9.20 uur stond er nog een file van een uur. #E17: door ongeval in Destelbergen is het aanschuiven vanaf Waasmunster. Oorzaak? Botsing van 7 auto's. Takeling in volle gang. pic.twitter.com/OMVXVmRQqg — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) January 10, 2017

Op de E40 tussen Beernem en Aalter kreeg een vrachtwagen rond 7 uur 's morgens een klapband. Hierdoor belandde de vrachtwagen, die geladen was met aarde, op zijn zijkant in de gracht. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de politie zette de rechterrijstrook af voor de takelwerkzaamheden. Die zijn nog volop aan de gang en veroorzaakt de nodige hinder komende van de kust.