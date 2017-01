Vier kinderen slachtoffer van CO-intoxicatie in Doornik

Door: redactie

10/01/17 - 08u44 Bron: Belga

© photo news.

Vier minderjarigen, waaronder twee tieners, zijn gisteravond slachtoffer geworden van een CO-intoxicatie in een woning in Doornik. De twee oudste kinderen werden overgebracht naar het ziekenhuis in het Noord-Franse Rijsel dat beschikt over drukkamers. De twee jongste kinderen werden opgenomen op de dienst spoedgevallen in Doornik.