Bouw Oosterweel zal verkeersknoop rond Antwerpen nog verergeren

10/01/17 - 08u18 Bron: De Tijd, Radio 1

De Antwerpse ring in de buurt van het Sportpaleis. © belga.

Verkeer Wanneer de bouw van de Oosterweelverbinding van start gaat, zal de verkeersellende rond Antwerpen nog verergeren. Uit berekeningen van de Vlaamse regering blijkt dat er ruim 30.000 voertuigen uit de avondspits moeten verdwijnen om de files beheersbaar te houden. Dat schrijft De Tijd.

Er is nog heel wat werk aan de winkel om te voorkomen dat het verkeer rond Antwerpen zich compleet vastrijdt als de werken aan de Oosterweelverbinding beginnen. De bouw van het enorme project zou vanaf de tweede helft van dit jaar van start moeten gaan en naar schatting zeven jaar duren. Om de verkeershinder te beperken, is er een daling met 15 procent nodig van het autoverkeer in de avondspits. Dat betekent dat er ruim 30.000 voertuigen minder op de baan mogen zijn, zo werd berekend in een rapport dat deze week in het Vlaams Parlement wordt besproken.

'We zullen door de zure appel heen moeten bijten' Koen Kennis, Antwerps schepen van Mobiliteit (N-VA) Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) gaat zelf uit van 20.000 tot 25.000 auto's en vrachtwagens minder op de wegen in en rond Antwerpen. "Die Oosterweelverbinding moet er komen, en dan zullen we door de zure appel heen moeten bijten", zegt Kennis in De Ochtend op Radio 1. "We zijn bezig aan een heel groot programma rond impactmanagement. In de campagne Slim naar Antwerpen bekijken we met de verschillende partners wat de mogelijkheden zijn. Via de werkgevers proberen we de werknemers te bereiken. We voeren momenteel al mobiliteitsscans uit bij bedrijven om te bekijken of werknemers andere mogelijkheden hebben om naar het werk te komen, en of thuiswerk, carpoolen of verschoven werktijden een oplossing kunnen zijn."