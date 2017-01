Gasexplosie vernielt woning in Leuze-en-Hainaut

Door: redactie

10/01/17 - 08u28 Bron: Belga

Een gasexplosie heeft vanochtend een woning in Leuze-en-Hainaut vernield. De bewoonster liep zware brandwonden op. Een aanpalende woning liep aanzienlijke schade op. Twee personen daar liepen lichtere verwondingen op.

Twee gasflessen met een inhoud van 13 kilogram liggen volgens de brandweer van Leuze aan de oorsprong van de explosie, dinsdag omstreeks 04.50 uur, in een woning in de rue de la Bonneterie in Leuze-en-Hainaut.



Bij aankomst van de brandweer stond één gasfles nog in brand. De explosie vernielde de woning volkomen. Een geparkeerde wagen in de straat vatte eveneens vuur. De aanpalende woning liep door de explosie vooral binnen aanzienlijke schade op, aldus Eric Stasic, commandant van de brandweer Leuze.



In het puin van de getroffen woning vond de brandweer de bewoonster. De dertiger werd met meerdere brandwonden overgebracht naar het brandwondencentrum van Neder-over-Heembeek. Haar gezondheidstoestand is momenteel niet bekend.



De brandweer is nog bezig met het ruimen van puin in de straat.