Schooldirecteur (50) wordt onwel en sterft tijdens nieuwjaarsspeech

10/01/17 - 06u45

In het Sint-Vincentiusinstituut in het West-Vlaamse Anzegem is gisteren schooldirecteur Lieven Huys overleden. De directeur, amper 50, werd op de eerste dag na de kerstvakantie onwel tijdens zijn nieuwjaarsspeech. Er kon geen hulp meer baten.



Huys was sinds 2011 directeur van het Sint-Vincentius. Daarvoor was hij pedagogisch directeur in het VTI van Waregem, waar hij ook een tijdlang Frans gaf. "Lieven had net het project van onze nieuwe sporthal gerealiseerd", klinkt het in een mededeling van de school. "Hij had nog zo veel plannen en wilde die uit de doeken doen tijdens die speech. Ons medeleven gaat in de eerste plaats uit naar zijn echtgenote en zijn twee zonen."



De leerlingen starten deze morgen met een bezinningsmoment op de school.