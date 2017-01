Controverse in Aalst: het 'metserke' dat al een jaar Prins Carnaval moest zijn

Door: redactie

Aalst heeft al een jaar de verkeerde Prins Carnaval. Christophe 'Cali' Corthals, die nipt verloor van Dennis De Wolf, kan zwart op wit bewijzen dat hij verdiende om te winnen en heeft sterke vermoedens dat lokale politici hem hebben gesaboteerd. Eén jurylid getuigt dat twee schepenen en een ambtenaar van de stad hem probeerden te overtuigen om "dat metserke" niet te laten winnen. Samen met burgemeester Christoph Dhaese heeft Cali een jaar in stilte naar een oplossing gezocht, maar die komt er niet.

Christophe Corthals droomde er al jaren van om prins te worden. In Aalst is dat voor velen het allerhoogste. In zijn verkiezingscampagne investeerde hij 20.000 euro uit eigen zak en hij slaagde erin om nog eens 40.000 euro aan sponsoring te verzamelen. Zijn job als metser gaf hij op om zich voltijds op de kiesstrijd te gooien. Hij was de kandidaat van het volk, de man van de cafés, de man van de leute.



Maar al gauw kreeg hij uit verschillende hoeken te horen dat hij kansloos zou zijn. Tegenkandidaat Dennis De Wolf, een reclametekenaar met een vlotte babbel en goeie contacten met plaatselijke politici, was de favoriet van het stadsbestuur, werd hem gezegd. De prins is in Aalst een ambassadeur en met Dennis kon je 'naar buiten komen'.



Straal genegeerd

Het zijn exact de geluiden die deze krant opving toen we vorig jaar besloten om een reportage te maken over de campagne. We kozen toen om Cali te volgen, precies omdat hij de underdog was en omdat je voelde dat er in Aalst een beweging was die het volkse uit het carnaval wil weren.



Op de avond van de verkiezing werd dat aanvoelen volgens Guido Biebaut bevestigd. Biebaut - een excentrieke Aalstenaar die met Rolls-Royce en Bentley rijdt, teert op een familiefortuin, bekendstaat als wilde weldoener en die ook rondhangt in de coulissen van de politiek - is al veertien jaar jurylid voor de prinsverkiezing. "Twee schepenen - ik noem geen namen - zijn die avond naar mij gekomen en hebben me gezegd: "We rekenen erop dat ge uw punten zo geeft, dat Dennis niet kan verliezen." En kort daarna stond iemand met een hoge functie binnen de stad naast mij: "Guido, gij wilt toch ook niet dat dat metserke prins wordt, zeker? Moeten we dáár een heel jaar mee werken?"



