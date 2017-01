Politie laat honderden spookrijders in tunnels onbestraft: "Ze hadden ons maar moeten verwittigen"

INGRID DE VOS EN STÉPHANIE ROMANS

10/01/17 - 05u00

© Baert Marc.

Een brandje in een oude elektriciteitskast in de tunnels heeft gisteren het verkeer in Brussel lamgelegd. Honderden moegetergde chauffeurs gingen spookrijden in de chaos. Toch zal de politie geen pv's opmaken.

Het incident gebeurde 's ochtends in alle vroegte, maar ­zorgde tot na de avondspits voor een ongeziene chaos. Omdat ze compleet geblokkeerd stonden, maakte de ene na de andere chauffeur rechtsomkeer. ­"Levensgevaarlijk", aldus de tunnel­uitbater. De politie kan de overtreders perfect identificeren aan de hand van de camerabeelden. "En spookrijden is een zware overtreding. Maar we gaan dit door de vingers zien. De mensen hebben lang genoeg vast­gestaan", zegt politiewoordvoerder Johan Berckmans. Hij wijst op de slechte communi­catie van de tunnelbeheerder. "Op geen enkel moment heeft men ons verwittigd over verkeershinder door spookrijders. Anders hadden we begeleiding kunnen voorzien voor een ­veilige evacuatie." Gevaarlijke situatie Inge Paemen van tunnel­beheerder Brussel Mobiliteit spreekt hem tegen: "Er is verschillende keren contact ­opgenomen met de politiezone Brussel-West. Als de informatie niet goed is doorgekomen, moet dit worden uitgeklaard, zodat deze gevaarlijke situatie zich niet herhaalt bij een volgend ­incident in de tunnels." Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar twee euro.

Overal hetzelfde

Liefst 36.900 voertuigen per dag passeren hier richting Kruidtuin/Zuid en 34.600 voertuigen per dag richting Basiliek. Als de tunnels 's nachts worden afgesloten voor onderhoud, geeft dat al filevorming. De automobilisten uit de richting Gent die gisteren aan de Basiliek de Leopold II-tunnel inreden, belandden er als ratten in een val. Al snel probeerden gefrustreerde chauffeurs op de inritten rechtsomkeert te maken. "Spookrijders zorgden voor gevaarlijke situaties", zegt Inge Paemen van tunnelbeheerder Brussel Mobiliteit. "Even voor 11 uur moesten we de Leopold II-tunnel in zuidelijke richting afsluiten. Om 13 uur kon hij weer open. Maar drie kwartier later waren er alwéér spookrijders. Opnieuw moest de tunnel een uurtje dicht. Dat gebeurde nog een derde keer, tussen vier en halfzes 's avonds."



Tegen dan was er alternatieve stroomvoorziening voor 8 van de 14 ventilatoren in de Rogiertunnel - genoeg om de tunnel opnieuw te mogen openen. Maar het incident kan zich vandaag of morgen al herhalen, want de situatie is overal hetzelfde. "In 12 tunnels staan zulke verouderde elektriciteitskasten", zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. "Er loopt een procedure om die te vervangen."



De bedrijfswereld is de tunnelellende meer dan beu. "Middeleeuws" noemt Voka de staat van de Brusselse tunnels. "En dat is wurgend voor de economie. In drie jaar tijd zag Brussel door zijn slechte bereikbaarheid al 7.700 jobs verdwijnen naar Vlaanderen en Wallonië", klaagt Jan Van Doren van Voka Brussel.



"De Brusselse regering heeft lang niet willen investeren in de tunnels", bevestigt Inge Paemen. "Na de ophef over het doorroestend staal en verpulverend beton vorig jaar is echter beslist om alle grote tunnels binnen de tien jaar te renoveren."



"Daar is al 750 miljoen voor vrijgemaakt", zegt mobiliteitsminister Pascal Smet (sp.a). "De Stefaniatunnel kreeg al een roestvrije wapening, de werken aan de Montgommerytunnel, Troontunnel en Rogiertunnel zijn bezig. De werken aan de Hallepoorttunnel starten volgende maand, vanaf 2018 wordt ook de Leopold II-tunnel aangepakt."



In de coulissen klinkt het echter anders: "Er is nu wel een plan, maar is er ook politieke wil nodig om dit uit te rollen. Daar is meer personeel voor nodig. En overleg met Vlaanderen. De renovatie van de Leopold II-tunnel zal zware verkeershinder veroorzaken, ook al werkt men vooral 's nachts. De automobilisten kunnen hun wagen niet kwijt aan de Basiliek in Koekelberg. Ze moeten veel vroeger afgeleid worden naar treinstations, waar eerst nog parkings moeten worden aangelegd."