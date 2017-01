Amnesty ijvert voor vrijlating Saoedische blogger

Door: redactie

10/01/17 - 01u00 Bron: Belga

De vrouw van Raif Badawi houdt een foto van haar gevangen man omhoog in het Europese Parlement in Straatsburg, Frankrijk. © epa.

Een vijftigtal actievoerders en sympathisanten van mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft maandag voor de ambassade van Saoedi-Arabië in Elsene actiegevoerd voor de Saoedische blogger Raif Badawi, die al enkele jaren in de cel zit. Badawi kreeg twee jaar geleden vijftig zweepslagen toegediend.

Amnesty wilde met de actie ijveren voor de vrijlating van Badawi en alle andere gewetensgevangenen in het uiterst conservatieve islamitische land. Tijdens de actie werd een oog met de boodschap 'Amnesty is watching you' geprojecteerd op het ambassadegebouw.



Liberal Saudi Network

Raif Badawi, die sinds 2012 in de gevangenis zit, was de eigenaar van de website Liberal Saudi Network. Hij ontving in 2014 de prijs van Reporters Zonder Grenzen voor de persvrijheid en in 2015 kreeg hij de Sacharovprijs van het Europees Parlement. Saoedi-Arabië kwam door de zweepslagenstraf wereldwijd in opspraak. Nadien werd hij niet meer gegeseld.



'Beledigen van de islam'

Badawi was veroordeeld tot 10 jaar cel, 1.000 zweepslagen en zowat 23.000 euro boete voor het beledigen van de islam. In België werden zowat 80.000 handtekeningen verzameld voor zijn vrijlating.