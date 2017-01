Eurocommissaris verdedigt zich na racistische, homofobe en vrouwonvriendelijke uitspraken

Door: redactie

9/01/17 - 23u26 Bron: Belga

© epa.

De Duitse eurocommissaris Günther Oettinger heeft zich maandag in het Europees Parlement moeten verdedigen na enkele controversiële uitspraken, onder meer over gelijke rechten voor vrouwen. Oettinger is de nieuwe commissaris voor Begroting en Personeelszaken, maar tijdens zijn hoorzitting ging de meeste aandacht niet naar zijn nieuwe portefeuille.

Oettinger omschreef Chinezen als 'spleetogen', had het over het 'geforceerde homohuwelijk' in Duitsland en zei dat vrouwen geen topjobs kunnen bereiken zonder quota.

Oettinger draait al zeven jaar mee in de Commissie en is door voorzitter Jean-Claude Juncker aangeduid om zijn Bulgaarse collega Kristalina Georgieva te vervangen. Zij is naar de Wereldbank vertrokken.



Oettinger, tot vorige maand bevoegd voor Digitale Zaken, nam zijn nieuwe takenpakket - én het vicevoorzitterschap van de Commissie - al op 1 januari op, maar werd maandag toch nog aan een hoorzitting onderworpen in het Europees Parlement. Minder dan naar wat hij te zeggen had over de Europese begroting en het personeelsbeleid in de Europese instellingen, was het uitkijken naar hoe hij zich zou verdedigen tegen de kritiek op enkele uitlatingen die hij in oktober deed tijdens een speech in Hamburg.



Controversiële uitlatingen

Oettinger omschreef Chinezen toen als "spleetogen", had het over het "geforceerde homohuwelijk" in Duitsland en zei dat vrouwen geen topjobs kunnen bereiken zonder quota. Voor die uitspraken excuseerde hij zich vandaag. "Het was en is niet mijn bedoeling om iemand met mijn commentaren te kwetsen", zei de partijgenoot van de Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU). "De komende weken wil ik een mededeling publiceren over diversiteit en inclusie", zei hij. De focus in dat document zal op de LGBT-gemeenschap liggen.



Oettinger werd ook ondervraagd over een controversiële vlucht die hij nam in het gezelschap van een Duitse zakenman die goede relaties met Moskou heeft. Oettinger ziet zichzelf als iemand die "onafhankelijk" van lobbyisten werkt, maar zei wel open te staan voor een verbetering van de transparantieregels.