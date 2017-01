Nog geen witte rook bij overleg politiezone Brussel-West en vakbonden

Door: redactie

Het overleg tussen het politiecollege en de vakbonden over de werkdruk van de interventiediensten van de politiezone Brussel-West gaat dinsdag voort. Maandagavond konden er nog geen concrete maatregelen voorgesteld worden. Het overleg is het gevolg van een spontane actie van de interventiediensten waarbij de agenten zich op vrijdag 6 januari collectief ziek meldden.

"Het overleg binnen het politiecollege over de problematiek van de werkdruk binnen de interventiedienst verliep constructief, maar er moeten nog pistes verder uitgewerkt worden", liet communicatieverantwoordelijke van de zone Brussel-West Julie Mampuy maandagavond weten.



Het politiecollege komt hiervoor op dinsdag 10 januari om 10u30 opnieuw samen, nadien volgt een nieuw vakbondsoverleg.



De vakbonden hopen dat het politiecollege tegen die tijd concrete voorstellen kan voorleggen. "Er zijn een aantal beloftes en engagementen gedaan, maar we hebben nog weinig concreets gezien. Ze hebben nog tijd nodig om cijfers te bestuderen en moeten nog contacten leggen met kabinetten links en rechts. We hopen morgen meer duidelijk te hebben", aldus vakbondsafgevaardigde van het VSOA Kris Verstraeten.