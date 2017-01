Diegem kreeg vorig jaar meeste vliegtuigen te slikken

Door: redactie

9/01/17 - 21u12

Het Vlaams-Brabantse dorp Diegem, een deelgemeente van Machelen, heeft vorig jaar de meeste vliegtuigen van of naar Brussels Airport over zich heen gekregen. Dat blijkt uit statistieken van Philippe Touwaide, de federale ombudsman voor de luchthaven.

Diegem ligt aan het uiteinde van piste 25R van Brussels Airport, de baan van waarop de meeste vliegtuigen opstijgen.



Behalve over Diegem, vlogen vliegtuigen van of naar de luchthaven van Zaventem het vaakst over Stokkel, Sint-Pieters-Woluwe en Kortenberg, zegt de ombudsman nog. Hij benadrukt dat het aantal vliegtuigen niets zegt over de geluidshinder die de inwoners ondervonden.



Volgens Touwaide kwamen de meeste klachten over geluidsoverlast door vliegtuigen uit Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrachts-Woluwe, Kraainem, Wezembeek-Oppem en Waterloo, net als uit Jette, Neder-Over-Heembeek, Wemmel en het noorden van Leuven.



Cijfers

De ombudsdienst maakt in februari preciezere cijfers bekend. De dienst bestaat dan ook 15 jaar.



Minder vluchten

Volgens cijfers van Brussels Airport werden er vorig jaar 223.688 vluchten uitgevoerd op Brussels Airport, 6,5 procent minder dan in 2015.