Ook luchthaven Luik zag passagiersaantallen fors stijgen na aanslagen in Zaventem

9/01/17 - 20u16 Bron: Belga

Net als de andere regionale luchthavens heeft ook die in Luik vorig jaar heel wat meer passagiers over de vloer gekregen dan in 2015. Ook Liège Airport ving immers vluchten op die na de aanslagen van 22 maart op Zaventem werden omgeleid. Dat meldt de luchthaven vanavond.

Het aantal passagiers op de Luikse luchthaven steeg vorig jaar tot meer dan 382.000 reizigers. Dat is ruim een kwart meer dan in 2015, toen het net onder 300.000 was gezakt.



De toename heeft alles te maken met de nasleep van de aanslagen op Brussels Airport. "We hebben in drie weken tijd 150.000 passagiers verwerkt die onze luchthaven niet kenden en 1.600 vliegtuigbewegingen van maatschappijen die onze installaties ook ontdekten", stelt topman Luc Partoune. Maatschappijen als Brussels Airlines, Thomas Cook Airlines, British Airways, Lufthansa en Thai Airways gebruikten na de aanslagen tijdelijk het Luikse tarmac.



Liège Airport is vooral bekend als vrachtluchthaven. Het vrachtvervoer nam er vorig jaar toe met 1,7 procent tot 660.604 ton. Vooral CAL, El Al en Qatar Airways vervoerden meer cargo. TNT, veruit de grootste klant van Luik, kende na de overname door FedEx een overgangsjaar, stelt Partoune.



De luchthaven investeert 4 miljoen euro om een nieuwe vrachtloods te bouwen van 6.000 vierkante meter.



Liège Airport is naar eigen zeggen de grootste cargoluchthaven van België en de achtste van Europa.