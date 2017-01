Bestuurder zwaargewond na botsing op kruispunt in Wijchmaal

Jimmy De Schrijver

9/01/17 - 20u04 Bron: eigen berichtgeving

© Jimmy De Schrijver.

Peer Bij een verkeersongeval tussen twee personenwagens op het kruispunt van de Dijkerstraat met Blijlever in Wijchmaal bij Peer is vanavond een bestuurder uit Hechtel-Eksel zwaargewond geraakt. De man moest door de brandweer uit zijn wagen bevrijd worden.

Door de klap werd de Opel over het kruispunt in het veld gekatapulteerd. Het rechterachterwiel van de Corsa werd losgerukt en kwam even verderop in de Dijkerstraat tot stilstand. De bestuurder uit Hechtel-Eksel zat gekneld. De toegesnelde ambulanciers en MUG-team dienden het slachtoffer de eerste zorgen toe terwijl de brandweer de deur aan passagierszijde verwijderde om het slachtoffer op een veilige manier uit het voertuig te bevrijden. De man werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder van de Mitsubishi bleef ongedeerd.



De lokale politie van de zone Kempenland sloot het kruispunt en de Dijkerstraat meteen in beide richtingen af. Het verkeer tussen Wijchmaal en Peer moest tijdelijk omrijden. Na de vaststellingen werden beide voertuigen getakeld. De brandweer ruimde de brokstukken op en maakte de rijbaan zuiver.