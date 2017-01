4 jaar cel voor wiettelende vader, zoon en schoondochter

Door: redactie

LIMBURG De correctionele rechtbank van Tongeren heeft een 63-jarige Nederlander en zijn 45-jarige zoon en diens 42-jarige vrouw elk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en een geldboete van 18.000 euro voor het opzetten van drie grote plantages in Kinrooi en eentje in Maasmechelen. Ook het vermogensvoordeel van in totaal 1.411.400 euro werd verbeurd verklaard.

De politie ontdekte in 2015 en begin 2016 de plantages. Drie van de vier waren ondergebracht in woningen die een 63-jarige Nederlander huurde in Kinrooi en Maasmechelen. Zijn zoon, die banden heeft met de motorclub Outlaws, zorgde voor de exploitatie van de drie plantages met in totaal 2.438 planten. De vierde plantage met 559 planten werd ondergebracht in een woning die door een bevriende Italiaan werd gehuurd. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar en een boete van 6.000 euro.



De politie kwam één van de plantages in augustus 2015 op het spoor nadat ze een anonieme tip binnenkreeg. Omdat de agenten aan het huis in Kinrooi niemand aantroffen, gingen ze kijken of de gezochte Nederlander bij zijn vader aanwezig was in diens woning in Kinrooi. De vader gedroeg zich zenuwachtig en probeerde de agenten zo snel mogelijk uit de buurt van zijn woning te krijgen. Een week later werd in die woning een tweede plantage gevonden. In die week tijd huurde de man ook een derde woning in Kinrooi en ook daar werd een plantage in ondergebracht. Die werd pas in januari 2016 ontdekt.