"VLM Airlines blijft met zetel in Antwerpen"

9/01/17 - 19u00 Bron: Belga

Een buitenlandse gespecialiseerde nieuwssite heeft gemeld dat VLM mogelijk naar het Sloveense Maribor zou verhuizen om er een hub te worden tussen Europa en China, maar dat wordt maandag ontkend bij het bedrijf. "VLM blijft met de zetel in Antwerpen", klinkt het bij een vertegenwoordiger van VLM.

Sinds het faillissement van VLM midden vorig jaar werkt overnemer SHS Antwerp Aviation volop aan een doorstart van de Antwerpse luchtvaartmaatschappij. Er was eerder al sprake van dat er vanuit Europa vluchten zouden worden georganiseerd met 'secundaire' steden in China.



Luchtvaartnieuwssite 'EX-YU Aviation News' meldde gisteren dat het moederbedrijf VLM mogelijk naar Maribor verhuist - de tweede stad van Slovenië - om daar als hub te dienen. SHS Aviation nam via een Sloveense dochter recentelijk al Maribor Edvard Rusjan Airport over en de burgemeester van Maribor zou gesuggereerd hebben dat de nieuwe eigenaars er ook een luchtvaartmaatschappij zouden willen opstarten.



Het bericht lijkt niet onwaarschijnlijk. In het bedrijvenregister is sinds 29 november 2016 immers ook het bedrijf 'VLM Airlines' ingeschreven, zo valt te lezen op de officiële website. Vertegenwoordiger van het bedrijf is de Nederlandse zakenman Harm Prins, die met SHS Antwerp Aviation VLM opkocht.



"Laat het duidelijk zijn: er is geen sprake van een verhuis van VLM Airlines of SHS Antwerp Aviation naar Slovenië. VLM blijft met de zetel in Antwerpen en blijft ook vanuit Antwerpen actief", zegt Yves Panneels, extern woordvoerder voor SHS Antwerp Aviation. Over het Sloveense bedrijf 'VLM Airlines' klinkt het: "Daar zit niets in. Men registreerde uit voorzorg de merknaam."



Het bedrijf in Antwerpen wacht intussen op een certificaat van de FOD Mobiliteit om te mogen opstarten. "Alle documenten daarvoor zijn ingediend en alle bijkomende vragen zijn enkele weken geleden al beantwoord", aldus Panneels.