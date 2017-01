Gemeente Mol "diep geschokt": metaaldieven vernielen oorlogsmonument op begraafplaats

Door: redactie

9/01/17

© Vanderveken.

In Mol in de Antwerpse Kempen hebben onbekenden in de loop van de voorbije dagen op de begraafplaats van Wezel een monument ter nagedachtenis van gesneuvelden tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog ernstig beschadigd. Dat meldt het gemeentebestuur deze avond.

De vandalen gingen er vandoor met het metaal van de gedenkplaten op het monument. De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar mogelijke getuigen.



Het Molse gemeentebestuur zegt in een reactie "diep geschokt" te zijn over de vernielzucht van de daders, die "geen enkel respect voor het monument toonden" toen ze de bronzen platen met de namen van de gesneuvelden loswrikten met zwaar materieel.



Slijpschijf

"Het symbolisch uitermate belangrijke monument ligt daardoor vrijwel volledig in puin", stelt het gemeentebestuur. "De bronzen platen zijn verdwenen en de dieven probeerden met een slijpschijf ook het grote kruis af te zagen."



Het precieze tijdstip van het vandalisme is niet bekend, maar mogelijk vonden de feiten al tijdens het weekend plaats. De politie is op zoek naar getuigen en vraagt iedereen die de voorbije dagen iets verdacht opmerkte in de buurt om dat te melden. "Samen met alle inwoners hoopt het gemeentebestuur dat de daders worden gevat", luidt het nog.