Laatste in Aalst gemaakte Honda Camino heeft nieuwe eigenaar

9/01/17 - 19u41 Bron: ATV

video De Honda Camino doet ongetwijfeld bij menige dertiger en veertiger een nostalgisch belletje rinkelen. Het legendarische brommertje werd van 1976 tot 1991 geproduceerd in Aalst.

Liefhebber Tim De Lange uit Sint-Job-in-'t-Goor (Brecht) heeft de laatste Camino die er van de band rolde nu op de kop getikt, zo meldt de Antwerpse regionale zender ATV maandagavond. De Lange is niet van plan om met zijn aankoop de baan op te gaan.



Door technische ingrepen en vervangstukken kon de snelheid van de Camino aardig worden opgevoerd. Iets wat meer regel dan uitzondering was. Om daaraan iets te doen deed de politie geregeld controles nabij de schoolpoort. Agenten zetten de brommer "op de rollen" en gaven volop gas. Het leidde vaak tot inbeslagnames, tot grote ergernis van de betrapte jongeren. De boetes en facturen van het depot waar de brommer werd gestald, volgden later.



Hokjesdenken was in de vorige eeuw erg in, zo ook in de wereld van de scholierenbrommers. House-liefhebbers, door anderen toen 'Johnny's genoemd', omarmden de Camino. Snobs daarentegen zweerden bij de Vespa of Honda Dax.