Verplicht parkingtoezicht op fuiven Glabbeek na graffiti-vandalisme

Door: redactie

9/01/17 - 18u28 Bron: Belga

De graffiti-vandalen gingen zelfs langs bij de Glabbeekse burgemeester Peter Reekmans. © photo news.

video Naar aanleiding van het zware vandalisme in de nacht van zaterdag op zondag in de omgeving van zaal Glazuur aan de Dries in Glabbeek heeft burgemeester Peter Reekmans (Volkspartij) beslist dat de organisatoren van fuiven voortaan verplicht het nodige personeel moeten voorzien om op de parking toezicht te houden op de gang van zaken.

Burgemeester Peter Reekmans. © belga.

"Wellicht tussen 3 en 5 uur 's nachts hebben onbekenden graffitislogans gespoten op muren en poorten van woningen, auto's, de kerk ... Er werden ook nummerplaten en emblemen gestolen van auto's. Meer dan dertig personen liepen schade op. In het verleden was er wel nog eens een schadegeval, maar zo erg als nu was het nog niet", aldus Reekmans.



De burgemeester wil in de toekomst het politiereglement dat organisatoren oplegt om buiten de fuifzaal bewakingspersoneel te voorzien strikt toepassen. "Ze kunnen hiervoor een beveiligingsorganisatie inhuren, maar het kan evengoed met eigen vrijwilligers. Bedoeling is dat onmiddellijk de politie verwittigd wordt als er zich nog dergelijke feiten voordoen."



Binnenkort start Glabbeek de werken voor de bouw van de evenementenhal Hangaar44 buiten het dorpscentrum waar de fuiven naartoe zullen verhuizen. "We willen absoluut dat er verder in Glabbeek kan worden gefuifd zodat de jongeren zich hiervoor 's nachts niet te ver moeten verplaatsen en Glabbeek een bruisende gemeente blijft. Dergelijk vandalisme kan echter absoluut niet meer door de beugel", aldus nog Reekmans.