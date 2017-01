Perimeter rond vliegtuigbom tijdelijk opgeheven

Lieven Samyn - Hans Verbeke

9/01/17 - 22u24 Bron: eigen berichtgeving

© Christophe Maertens.

In Kortrijk is de veiligheidsperimeter in het centrum sinds half tien tijdelijk opgeheven. Rond 16u moesten zo'n 150 bewoners en handelaars uit de buurt preventief geëvacueerd worden na de vondst van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog op een bouwwerf vlakbij.

Dinsdagochtend vanaf 8u30 zal de veiligheidsperimeter opnieuw ingesteld worden om de verdere demontage en transport van het projectiel van zo'n anderhalve meter lang veilig te kunnen verderzetten. De vindplaats van de bom zal de hele nacht bewaakt worden door de politie.



Het was een kraanman die rond 16u op de CM-site in de Sint-Janslaan in Kortrijk op een vliegtuigbom uit WO II stootte. Het tuig bevond zich op een diepte van ongeveer 3 meter. De aanwezige arbeiders verlieten onmiddellijk het terrein en alarmeerden de hulpdiensten. Politie, brandweer en de ontmijningsdienst Dovo kwamen ter plaatse, een perimeter van ruim honderd meter werd ingesteld. Het ging om de Sint-Janslaan, de Zwevegemsestraat, de Vlamingenstraat en een deel van de Veemarkt.



De bom is voorlopig stabiel. Het onstekingsmechanisme is verwrongen en moeilijk te verwijderen. Dinsdagochtend zet Dovo op klaarlichte dag de ontmijning verder. Dan moeten alle bewoners en handelaars opnieuw hun pand verlaten. De handelaars en werkgevers in de kantoren in de buurt wordt aangeraden dinsdagochtend niet aan de slag te gaan en te wachten tot de ontmanteling is afgelopen, wellicht rond de middag.



Op de plaats van werken komen 50 flats en 55 assistentiewoningen voor ouderen. Het project omvat ook 1.500 vierkante meter kantoren in de Sint-Janslaan. Het is de tweede bom in korte tijd die in Kortrijk wordt aangetroffen. In mei vorig jaar werd bij werken in de Beheerstraat eveneens een vliegtuigbom uit WOII aangetroffen.