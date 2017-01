Evacuaties in hartje Kortrijk na vondst van vliegtuigbom

Hans Verbeke

9/01/17

© Christophe Maertens.

video In Kortrijk zijn tientallen bewoners en werknemers geëvacueerd uit de Sint-Janslaan, in het hart van de stad, na de vondst van een vliegtuigbom. Dat gebeurde rond kwart na vier bij graafwerken.

Het vlakbij gelegen winkelcentrum K in Kortrijk is niet ontruimd, alleen de toegang aan de kant van de Veemarkt is afgesloten.



Het medisch rampenplan is intussen afgekondigd en de hulpdiensten hebben een perimeter van zowat honderd meter ingesteld. Onder meer de drukbereden Zwevegemsestraat is afgesloten.



Er wordt nu gewacht op de militairen van DOVO (Dienst voor Ophaling en Vernietiging van Ontploffingstuigen) om na te gaan wat er moet gebeuren met de vliegtuigbom.