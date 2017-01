Alle Brusselse tunnels weer open, maar verkeerschaos is nog niet voorbij

Stephanie Romans

Alle tunnels in Brussel zijn weer open. Zowel de Rogiertunnel - die sinds 5 uur vanmorgen dicht was na een brandje in een technische ruimte - als de Leopold II-tunnel, die tot drie keer toe werd afgesloten richting Zuid, omdat automobilisten op de op- en afritten rechtsomkeer maakten en zich bezondigden aan spookrijden. De files zullen echter nog niet meteen opgelost zijn.

Het was vanmorgen direct prijs op de eerste dag na de kerstvakantie. Het verkeer in en rond Brussel liep volledig in de soep. Door een brand in de Rogiertunnel werd die in beide richtingen afgesloten en op de buitenring aan de afrit Huizingen stond een lange file door een ongeval met zes voertuigen.



"Politie en brandweer waren heel snel ter plaatse in de Rogiertunnel en het brandje was snel onder controle", aldus woordvoerster Inge Paemen. "Er was wel veel schade aan de servers en andere apparatuur die er staan en die de veiligheid garanderen. Er was ook geen stroomvoorziening."



Door de sterke verkeershinder werd ook de Leopold II-tunnel urenlang afgesloten, omdat automobilisten op de op- en afritten rechtsomkeer maakten en zich aan spookrijden waagden om de files weer te vermijden. Lees ook Verkeer in de soep: auto's maken rechtsomkeer aan Leopold II-tunnel

Brussel Mobiliteit laat nu weten dat de Rogiertunnel sinds 17.30 uur weer is opengesteld. "We hebben de elektriciteitstoevoer in het lokaal kunnen herstellen, waardoor aan de veiligheidsvereisten voor het gebruik van de tunnnel is voldaan", zegt Inge Paemen.



Intussen wordt de technische ruimte waar het gebrand heeft, continu bewaakt, aldus Paemen, om meteen in te grijpen als er zich nog problemen zouden voordoen. Op termijn zullen de technische ruimtes van de Brusselse tunnels vernieuwd worden. "De overheidsopdracht daarvoor loopt, maar het duurt nog even, vermoedelijk tot september, eer die vernieuwingswerken effectief worden uitgevoerd", aldus Paemen.



Ook de Leopold-II-tunnel is intussen weer opengegaan. "Ik vrees dat de files echter nog wel een paar uur kunnen duren. De Leopold-II-tunnel richting Zuid was voor de derde keer dicht door gevaarlijke manoeuvres en spookrijders", zegt woordvoerster Inge Paemen. #Brussel (1): de Rogiertunnel is nog steeds in beide richtingen gesloten. Richting zuid zijn ook de Leopold II- en de Kruidtuintunnel dicht. — VRT Verkeer (@verkeersanker) 9 januari 2017 #Brussel (2): daardoor is het filerijden vanaf de Keizer Karellaan richting zuid, en vanaf de Louizatunnel richting Koekelberg. — VRT Verkeer (@verkeersanker) 9 januari 2017 De Brusselse wegbeheerder is klaar met de herstellingen in de Rogiertunnel en gaat de weg zo snel mogelijk vrijgeven, zo laat Mobiris weten. — Hajo Beeckman (@hajobeeckman) 9 januari 2017