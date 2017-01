Groen wil parlement verplichten burgers met petities te ontvangen

Door: redactie

9/01/17 - 16u52 Bron: Belga

Kristof Calvo (Groen). © photo news.

Groen en Ecolo hebben een wetsvoorstel klaar dat het petitierecht in de Kamer nieuw leven inblaast. De oppositiepartijen willen het federale parlement verplichten initiatiefnemers van petities te horen wanneer ze minstens vijftigduizend handtekeningen kunnen verzamelen, waarvan minstens tienduizend uit Vlaanderen en Wallonië en vijfduizend uit Brussel.

"De feiten tonen dat petities gericht aan de Kamervoorzitter dode letter blijven. Een fundamentele hervorming is dus nodig, met het oog op de uitbouw van een echt burgerinitiatief in ons land." Kristof Calvo en Gilles Vanden Burre

Iedereen heeft op dit moment al het recht om petities of verzoekschriften in te dienen bij de openbare overheden, dus ook bij de Kamer. Concreet gaat dat langs de Kamervoorzitter, die de kwestie kan doorspelen aan de commissie Verzoekschriften, de commissie bevoegd voor de kwestie of het bureau van de Kamer.



Dat systeem leidt echter tot niets, oordelen de groenen. "De feiten tonen dat petities gericht aan de Kamervoorzitter dode letter blijven. Een fundamentele hervorming is dus nodig, met het oog op de uitbouw van een echt burgerinitiatief in ons land", verduidelijken Kristof Calvo en Gilles Vanden Burre.



"Doel is het voor burgers makkelijker te maken om op de deuren van het parlement te bonken met thema's die van onderuit opborrelen", aldus Calvo. "Dat moet de politiek dichter bij de burgers brengen en van de Kamer een open huis maken."



Voorwaarden

Groen en Ecolo koppelen wel bepaalde voorwaarden aan hun burgerinitiatief in de Kamer. Zo moeten petities ondertekend zijn door minstens vijftigduizend inwoners van minstens zestien jaar oud, moet het om een federale bevoegdheid gaan en moet het voorstel in kwestie de grondwet respecteren, net als de internationale verdragen die België binden.



Buitenland

Verschillende andere landen hebben al een gelijkaardig petitierecht. Het meest gekende voorbeeld is Zwitserland, waar het tot een stemming kan komen bij honderdduizend handtekeningen. In Finland kan een groep van vijftigduizend inwoners voorstellen doen waarover het parlement zich moet uitspreken. En ook de Europese Unie kent sinds 2009 het Europese burgerinitiatief, waarbij een miljoen inwoners samen een kwestie op tafel kunnen leggen bij de Europese Commissie.