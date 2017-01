Geen budget voor interieurrenovatie Mercator: vrijwilligers grijpen in

Door: redactie

9/01/17 - 16u46 Bron: Belga

Het exterieur van de Mercator werd al gerenoveerd. © belga.

Een dertigtal vrijwilligers gaat de komende weken het interieur van de iconische driemaster Mercator onder handen nemen. De stad Oostende had een oproep gedaan aan vrijwilligers toen bij een bezoek van burgemeester Johan Vande Lanotte bleek dat er geen budget voorzien was om de volledige binnenkant op te frissen. De Mercator wordt ten laatste begin april terug in het Mercatordok verwacht.

Enkele weken geleden bleek dat de Mercator binnenin, na een restauratieperiode van bijna een jaar, amper veranderd was. Er werden slechts delen onder handen genomen die aan herstelling toe waren, zoals in het oorspronkelijke budget voorzien. Dat wou Oostende niet laten gebeuren en dus ging de badstad op zoek naar vrijwilligers om een handje toe te steken op de scheepsfwerf van IdP in de Oostendse achterhaven.



Maandag is begonnen met de ruimtes "schilderklaar" te krijgen. Later worden ze ook effectief geschilderd en kunnen ook de meubels worden teruggeplaatst.



De oproep lokte snel ruim 30 vrijwilligers. "Het doet deugd zoveel geëngageerde mensen te zien die mee de handen uit de mouwen willen steken voor de Mercator. Het zeilschip verdient niet meer dan een volledige, grondige opknapbeurt. Het zou de restauratiewerken aan de buitenzijde tenietdoen als we ook niet de binnenzijde volledig aanpakken. Het is mooi dat we dit samen met de mensen kunnen doen die de Mercator een warm hart toedragen. Bedankt aan de grote, enthousiaste ploeg van helpende handen om samen de Mercator terug te laten schitteren", aldus burgemeester Vande Lanotte die zelf ook een dagje de handen uit de mouwen zal steken.



Vzw zeilschip Mercator investeert zelf nog eens 100.000 euro om de interieurwerken uit te voeren. Vlaanderen pompte ook 3,4 miljoen euro in de restauratie. Er zijn momenteel gesprekken gaande tussen Oostende en Vlaanderen voor de overname van het schip door de stad.