Filerijden op E313 na zwaar ongeval: vrachtwagen belandt in middenberm

Marco Mariotti

9/01/17 - 15u57 Bron: eigen berichtgeving

Hasselt Op de E313 is rond 15 uur een vrachtwagen in de middenberm beland ter hoogte van de afrit Hasselt-Zuid in de richting van Antwerpen. De bestuurder raakte gewond. Het is filerijden richting Antwerpen, waarbij het verkeer over de rechterrijstrook moet. In de andere richting is de linkerrijstrook versperd.