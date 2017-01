Door: redactie

Het kernkabinet van de Vlaamse regering is er deze ochtend nog niet in geslaagd om een akkoord te sluiten over de hervorming van het secundair onderwijs. De discussie, waarbij de reorganisatie van de studierichtingen in de tweede en derde graad centraal staat, sleept al maanden aan. Maar waar loopt het nu eigenlijk vast?