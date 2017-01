Databank tegen pedofilie van Interpol werpt vruchten af

Door: redactie

9/01/17 - 15u36 Bron: Belga

© afp.

De "International Child Sexual Exploitation database" (ICSE) van Interpol, die politieagenten wereldwijd toegang geeft tot miljoenen kinderpornobestanden, werpt haar vruchten af. De databank heeft al 10.000 slachtoffertjes van pedofilie geïdentificeerd, goed voor een gemiddelde van vijf per dag, zo meldt de dienst voor politiesamenwerking.

De gegevensbank werd net geen zeven jaar geleden in het leven geroepen, en wordt mee gefinancierd door de Europese Commissie en de G8-landen. Politieagenten wereldwijd krijgen via de databank toegang tot miljoenen kinderpornobestanden. De beelden in kwestie circuleren op het internet, of werden teruggevonden op in beslag genomen computers.



Agenten kunnen met behulp van die beelden jonge slachtoffertjes van seksueel misbruik identificeren. Dat gebeurt via de vergelijking van foto's en video's, en via geluidsanalyse. Intussen zijn op die manier al 10.000 kinderen herkend, wat neerkomt op ongeveer vijf per dag. Bovendien komen de speurders op die manier ook vaak verdachten op het spoor.



Jürgen Stock, de secretaris-generaal bij Interpol, is tevreden, maar nuanceert tegelijkertijd de resultaten. "We kunnen nog veel meer doen. Regeringen, de private sector en de bevolking moeten ook hun rol spelen", besluit Stock.