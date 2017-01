Rechtbank wil nog getuigen horen in zaak van 15 jaar oude steekpartij na fuif in Antwerpen

Door: redactie

9/01/17 - 14u30 Bron: Belga

© thinkstock.

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft vandaag nog geen vonnis geveld in de zaak van Mohamed B. (41) uit Parijs, die twintig jaar cel riskeert voor de doodslag op Mohamed Azami Idrissi (17) uit Moeskroen. De rechtbank wil eerst nog getuigen horen.

De tiener werd in de nacht van 22 september 2001 doodgestoken na een vechtpartij op een fuif in Antwerpen. Vijf dagen later kwam een getuige naar voren die Mohamed B. aanduidde als de dader. De politie vond ook nog een andere getuige aan wie de beklaagde het mes zou hebben overhandigd en de feiten zou hebben toegegeven.



Mohamed B. was inmiddels al naar Frankrijk gevlucht en kon pas in 2013 voor deze feiten worden aangehouden. Hij erkende dat hij op de fuif was en er betrokken was geraakt bij een vechtpartij, maar hij ontkende dat hij het slachtoffer had doodgestoken.



Het openbaar ministerie vorderde twintig jaar cel, de maximumstraf voor deze feiten. Zijn advocaten, die de vrijspraak pleitten, twijfelen aan de betrouwbaarheid van de getuigenverklaringen in het dossier en hadden de rechtbank gevraagd om een aantal getuigen op zitting te kunnen verhoren.



De rechtbank heeft dat verzoek nu ingewilligd. Op 15 februari zullen zeven getuigen verhoord worden.