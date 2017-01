Gentse minderjarige naar gesloten jeugdinstelling na messteek in hart van moeder

Door: redactie

Politie en speurders (in witte pakken) bij het huis in de Bloemstraat in Merelbeke. © Tijs Van Puyenbroeck.

Bij een ernstig geval van huiselijk geweld in Gentbrugge is een vrouw zaterdagmorgen in het hart gestoken met een mes. Dat bevestigt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De minderjarige zoon van de vrouw werd door de jeugdrechter in een gesloten jeugdinstelling geplaatst.