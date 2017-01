Medewerkster N-VA aanwezig op feestje Oostfronters: "Dit is een privékwestie"

Door: redactie

9/01/17 - 12u38 Bron: Belga

Karlijn Deene. © Kos.

"De aanwezigheid van medewerkster Karlijn Deene op een herdenkingsplechtigheid van Oostfronters is een privéaangelegenheid. Het heeft niets te maken met haar werk op het kabinet." Dat zegt het kabinet van minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

Onder meer viroloog Marc Van Ranst bracht afgelopen weekend een Facebookpost van Karlijn Deene in de aandacht. Het Gentse gemeenteraadslid en medewerkster van Bourgeois had op de sociaalnetwerksite bericht over haar aanwezigheid bij de allerlaatste bijeenkomst van Vriendenkring Sneyssens. De vereniging brengt Vlamingen samen die in de Tweede Wereldoorlog aan het Oostfront vochten. Deene vergezelde er haar grootvader.



Op het kabinet van de minister-president wordt de kwestie als privé beschouwd. "Karlijn vergezelde haar grootvader, die slecht te been was, zonder dat ze zelf iets met die vereniging te maken had", zegt de woordvoerder van Bourgeois. "Dit betrekken op de minister-president of de N-VA, zoals mijnheer Van Ranst doet, is te belachelijk voor woorden. Dit komt duidelijk uit extreemlinkse hoek. In tegenstelling tot hen hebben wij geen enkel probleem om elke totalitaire ideologie te verwerpen. Karlijn Deene heeft dat ook heel duidelijk gezegd op Twitter."



Volgens Deene zelf ging het om een hulde aan overleden mensen, niet aan het nazisme. Tijdens het evenement primeerde de vredesgedachte, aldus Deene op de sociaalnetwerksite.