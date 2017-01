SD Worx ontruimd om aangebrand worstenbroodje

David Acke

9/01/17 - 12u48 Bron: eigen berichtgeving

© David Acke.

Verloren Maandag

In het Antwerpse is er vandaag geen ontsnappen aan. Verloren maandag staat nog steeds synoniem voor worstenbroden en appelbollen. Dat hebben ze ook bij SD Worx geweten. Daar zorgde een zwartgeblakerd worstenbroodje voor een vals brandalarm.



Rond 10.30 uur arriveerde de brandweer bij de kantoren aan de Brouwersvliet. Het gebouw werd ontruimd en de brandweer ging op onderzoek. Al snel bleek het om een vals alarm te gaan. Uiteindelijk bleek de oorzaak een worstenbroodje dat te lang in de oven stond waardoor er rookontwikkeling ontstond. Dat dat vandaag gebeurt, is geen toeval. De eerste maandag na Driekoningen is het traditioneel Verloren Maandag en worden er worstenbroodjes en appelbollen gegeten. Na een kwartiertje konden de werknemers opnieuw aan de slag.