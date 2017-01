Gewezen stafchef August Van Daele overleden

Door: redactie

Archiefbeeld uit 2008 van het vertrek van het eerste Belgische detachement naar Kandahar. © photo news.

De gewezen stafchef van het leger, generaal op rust August Van Daele, is zondag op 72-jarige leeftijd overleden. Zo is maandag uit militaire bron vernomen.

De generaal van de Luchtmacht was gedurende 6 jaar, van 1 januari 2003 tot 2 april 2009, chef Defensie (CHOD). Hij werd opgevolgd door generaal Charles-Henri Delcour.



Van Daele introduceerde de notie "onderneming" in Defensie. Hij zette ook in samenwerking met toenmalig minister van Defensie André Flahaut (PS) investeringsprogramma's op voor de vernieuwing van het materieel, voornamelijk voor de lucht- en marinecomponent, en voor de modernisering voor de luchtcomponent. Hij zette ook een sociale dialoog op met de vakbonden, die leidde tot maatregelen voor het oudere personeel om het leger te verlaten.