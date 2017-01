Diaken Ivo Poppe naar assisen voor minstens tien moorden

Jürgen Eeckhout

De Wevelgemse diaken Ivo Poppe (60) zal zich voor het hof van assisen moeten verantwoorden voor minstens tien moorden. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) deze morgen beslist. Volgens persrechter van het hof van beroep Martin Minnaert is het gerecht dus zeker van vijf moorden en de moord op zijn eigen moeder. Maar tijdens het onderzoek en uit de verklaringen van de diaken is gebleken dat hij minstens tien moorden zou gepleegd hebben.

Van zes slachtoffers was het gerecht vrijwel 100 procent zeker dat Poppe hen in de periode tussen 1978 en 2011 "begeleidde richting dood", zoals Poppe het zelf verwoordde. "Vermoord", is de benaming die het Kortrijkse gerecht gebruikt. Onder de slachtoffers zaten ook maar liefst vier familieleden: Maurice V. (gestorven in '86), Leo V. ('86), Gerard V. ('04) en Ivonna V. ('11). Ivonna is zijn eigen moeder, en meteen ook zijn laatste slachtoffer. Sinds mei 2014 zit hij in de cel.



Het gerecht acht hem daarnaast ook zeker verantwoordelijk voor de dood van Irma P. (in '93) en die van Marguerite B. ('96). Telkens gaat het om oude terminaal zieke mannen en vrouwen die hij als (hoofd)verpleegkundige, pastoraal medewerker of familielid in het ziekenhuis van Menen de dood injoeg door verstikking of door een spuitje. Maar het gerecht verdacht hem er altijd van dat hij nog meer slachtoffers had gemaakt. Poppe bekende immers eerst aan zijn psychiater dat hij 100 mensen had gedood. Later stelde hij dat bij naar 48 en tussen de tien en twintig.



Poppe stuurde deze morgen net als zijn advocaat zijn kat naar Gent.