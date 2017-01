Vrouw remt hard aan rode lichten: auto uitgebrand in Denderleeuw

Door: redactie

9/01/17 - 10u56 Bron: Eigen berichtgeving

Op de N45 Expresweg in het Oost-Vlaamse Denderleeuw is deze ochtend een auto compleet uitgebrand. Rond 8.40 uur ging het mis ter hoogte van het kruispunt met de Iddergemsesteenweg.



Na een bruusk remmanoeuvre aan de rode lichten begon de wagen van een jonge automobiliste hevig te roken. De vrouw zette haar Citroën C5 aan de kant om zichzelf in veiligheid te brengen. Een voorbijganger probeerde de brand te blussen met een kleine poederblusser. Dat leek even te lukken, maar liep dan toch verkeerd af. De brandweer van Denderleeuw kwam massaal ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat de auto tot schroot werd herleid.



Door de brand werd de N45 in de richting van Ninove een tijd afgesloten. Rond 9.20 uur mocht het verkeer via een rijstrook voorbij het uitgebrande wrak rijden. Niemand raakte gewond.