Jean (68) krijgt 18 jaar voor moord op partner Emiel

9/01/17

De correctionele rechtbank in Antwerpen heeft Jean Lanckriet (68) veroordeeld tot 18 jaar cel voor de moord op zijn man Emiel Oldijck in mei 2015.

De man heeft de moord toegegeven, maar zou ontploft zijn na jarenlange terreur door het slachtoffer. Emiel Oldijck werd op het proces afgeschilderd als een onbeschofte, dominante etter. Eigenlijk was iedereen het daar over eens. Dader Jean Lanckriet was de sloef van Emiel 'Mussolini', de lamme goedzak die geen 'nee' durfde zeggen. Oldijck nam in de relatie alle beslissingen en Jean luisterde gedwee.



Jean en Emiel waren 39 jaar samen en sinds 2007 getrouwd. De laatste zes maanden dronk het slachtoffer veel en slikte hij ook vaak medicatie. Hij weigerde te minderen, tot grote frustratie van Jean. Toen hij op 1 mei dronken nóg een glas wijn eiste, sloegen bij Jean de stoppen door. Hij wurgde hem met de riem van een badjas. Daarna nam hij tien slaappillen, maar hij belde nog wel naar de hulpdiensten. "Ik denk dat ik juist iemand vermoord heb. Ik heb mijn echtgenoot gewurgd en hij ademt niet meer", snikte Jean. Voor Emiel kwam alle hulp te laat.



De rechtbank vond de mishandeling echter geen excuus. "De samenleving kan niet dulden dat het recht in eigen handen genomen wordt", stelt de rechtbank. "De beklaagde is geen slecht mens, maar hij heeft duidelijk een verkeerde oplossing voor een probleem gekozen."