Verkeer in en rond Brussel zwaar in de soep

Door: redactie

9/01/17 - 07u21 Bron: Eigen berichtgeving

In Brussel is de Rogiertunnel dicht in beide richtingen; stapvoets verkeer vanaf Groot-Bijgaarden! pic.twitter.com/5wwDMjAO0L — VRT Verkeer (@verkeersanker) 9 januari 2017

Vanmorgen verloopt het verkeer rond Brussel bijzonder moeizaam. Door een technisch defect is de Rogiertunnel in beide richtingen dicht, en op de buitenring staat een lange file door een ongeval met zes voertuigen.

#R20 #Brussel Door een technisch probleem zal de Rogiertunnel in Brussel nog enkele uren in beide richtingen DICHT blijven, zegt Mobiris. — Hajo Beeckman (@hajobeeckman) Brussels Mobiliteit meldt dat de Rogiertunnel de hele ochtend dicht zal blijven door technische problemen na een 'incident'. Er was een brandje ontstaan in een technisch lokaal van de tunnel, waar servers en andere apparatuur staan die de veiligheid garanderen. "Politie en brandweer waren heel snel ter plaatse en het brandje was snel onder controle", aldus woordvoerster Inge Paemen. "Er is wel heel wat schade in het lokaal en er is geen stroomvoorziening."



Er wordt nu gezocht naar een oplossing om de tunnel zo snel als mogelijk opnieuw open te krijgen voor het verkeer. "Ik vrees dat het jammer genoeg de hele ochtendspits zal kunnen duren", aldus nog Paemen.



Verkeersader

De Rogiertunnel is een belangrijke verkeersader, en dat zorgt voor heel wat verkeershinder. Alle verkeer vanuit Gent begint zich op te stapelen op de Keizer Karellaan. "Ik raad de mensen aan, die vanuit Gent of Aalst naar het centrum van Brussel gaan, om voor de trein te kiezen", aldus verkeersanker Hajo Beeckman.



Dat de Brusselse tunnels in slechte staat zijn, is geen geheim. Via Twitter duiken er foto's op die gisteren nog aan de ingang van een andere tunnel werden gemaakt. De kabels liggen er gewoon open en bloot langs de kant van de weg. @hajobeeckman tsja, gisteren nog deze foto's aan ingang andere tunnel genomen. Is vragen om technische problemen. pic.twitter.com/fwph3CCOZ2 — Pieter Maes (@fireboomer)