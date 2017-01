Verkeer in de soep: auto's maken rechtsomkeer aan Leopold II-tunnel

Door: redactie

9/01/17 - 13u37 Bron: Eigen berichtgeving

Het verkeer rond Brussel is vanmorgen bijzonder moeizaam verlopen. Door een technisch defect is de Rogiertunnel nog steeds in beide richtingen dicht, op de buitenring stond een lange file door een ongeval met zes voertuigen. Door de sterke verkeershinder werd ook de Leopold II-tunnel urenlang gesloten, spookrijders maakten op de in- en uitritten rechtsomkeer. Op het camerabeeld hierboven lijkt het zelfs alsof ze allemaal in de juiste richting rijden. Sinds 13.15 uur kan er wel weer gereden worden richting Zuid. Op het hoogtepunt omstreeks 8.30 uur stond er 190 km file op de Belgische snelwegen.

In #Brussel is de Leopold II-tunnel richting Zuid weer open. De Rogiertunnel is nog altijd dicht en daardoor blijft het er filerijden. — Hajo Beeckman (@hajobeeckman) Mon Jan 09 00:00:00 MET 2017 © Marc Baert. #R20 #Brussel Door een technisch probleem zal de Rogiertunnel in Brussel nog enkele uren in beide richtingen DICHT blijven, zegt Mobiris. — Hajo Beeckman (@hajobeeckman) De Rogiertunnel is al sinds de ochtend dicht als gevolg van technische problemen na een 'incident'. Er was een brandje ontstaan in een technisch lokaal van de tunnel, waar servers en andere apparatuur staan die de veiligheid garanderen. "Politie en brandweer waren heel snel ter plaatse en het brandje was snel onder controle", aldus woordvoerster Inge Paemen. "Er is wel heel wat schade in het lokaal en er is geen stroomvoorziening."



Er wordt nu gezocht naar een oplossing om de tunnel zo snel als mogelijk opnieuw open te krijgen voor het verkeer. De Rogiertunnel is een belangrijke verkeersader, en dat zorgt voor heel wat verkeershinder. Alle verkeer vanuit Gent begon zich op te stapelen op de Keizer Karellaan.



Dat de Brusselse tunnels in slechte staat zijn, is geen geheim. Via Twitter duiken er foto's op die gisteren nog aan de ingang van een andere tunnel werden gemaakt. De kabels liggen er gewoon open en bloot langs de kant van de weg. Volgens Paemen is dat echter geen probleem. "Het gaat om kabels van de verkeerslichten waar een laag vermogen op staat. Die kabels zijn erop voorzien om bloot te liggen. Er kan niets mee gebeuren, tenzij iemand ze bewust zou beschadigen." Ze geeft wel nog mee dat er bij de renovatie "waarschijnlijk wel een dekplaat opgelegd zal worden". @hajobeeckman tsja, gisteren nog deze foto's aan ingang andere tunnel genomen. Is vragen om technische problemen. pic.twitter.com/fwph3CCOZ2 — Pieter Maes (@fireboomer) © Marc Baert.

Ongeval op de ring #R0 Ongeval op de binnenring thv Zellik. De middenrijstrook is er versperd. — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) Ook op de ring rond Brussel was het aanschuiven geblazen. Ter hoogte van afrit Huizingen raakten vijf personenwagens en één vrachtwagen vanmorgen rond 5.45 uur betrokken bij een ongeval. Een Golf met Franse nummerplaat ging over de kop. Het is niet geweten of er gewonden vielen.



Er gebeurde ook een ongeval op de binnenring ter hoogte van Zellik. Daar was de middenrijstrook even versperd, maar intussen is de weg opnieuw vrijgemaakt.

Omdat de weersomstandigheden meezaten, verliep de ochtendspits volgens het klassieke patroon van een werkdag. Bij het Vlaams Verkeerscentrum liepen ook niet zo veel meldingen van incidenten binnen. "Dat neemt niet weg dat voor veel automobilisten het contrast met de voorbije dagen, toen het nog kerstvakantie was, wel (zeer) groot was", aldus Bruyninckx.



Startproblemen

Wel druk was het bij de pechverhelpers. Zo kreeg de VAB-Alarmcentrale om 8 uur nog steeds 70 pct meer oproepen binnen dan op een gemiddelde maandagochtend. Hoofdoorzaak: startproblemen omdat veel auto's langere tijd hebben stilgestaan tijdens de kerstvakantie en de koudeprik van het afgelopen weekend.



Bij Touring bleef het binnen de perken. Touring verwerkte 53 procent meer oproepen dan op een gewone maandag. "En dan had het vanmorgen niet gevroren. Gisteren was ook het drukker dan normaal", merkt woordvoerder Danny Smagghe op. Blijkbaar hadden veel mensen uit voorzorg de auto na een vakantieperiode al eens getest.