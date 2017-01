Broer zanger Hugo Sigal rijdt per ongeluk eigen vrouw dood op parking zorgverblijf

Door: redactie

Het dodelijke ongeval gebeurde op de parking aan Zorgverblijf Hooidonk. © Patrick Lefelon.

Een vrouw van 69 uit Malle is ­verongelukt op de parking van een revalidatiecentrum in Zandhoven. Samen met haar man had ze een week lang geholpen bij de opvang en animatie van ­alleenstaande chronisch zieken. De overleden vrouw is de schoonzus van zanger Hugo Sigal, de helft van het duo 'Hugo en Nicole'.

Nicole en Hugo. © photo news.

De twee zijn al ­jaren vrijwilligers bij Samana, de vroegere Ziekenzorg van de CM. Toen ze vrijdagnamiddag naar huis wilden rijden, raakte de man niet in zijn auto. Daarom stapte hij langs de passagierszijde in. Zijn vrouw bleef aan de kant wachten.



Toen de man pas achter het stuur zat, schoot de auto bruusk achteruit en botste op een bestelwagen. De man schakelde snel in vooruit, maar reed daarop zijn vrouw aan. Zij stierf enkele uren later in het ziekenhuis.



De overleden vrouw is de schoonzus van Hugo Sigal, de helft van het duo 'Nicole en Hugo'. De zanger reageert in Het Nieuwsblad bijzonder aangeslagen op haar dood van zijn schoonzus. "Sinds haar overlijden vrijdag ­hebben Nicole en ik nog vijf shows ­moeten afwerken", zegt hij. "The show must go on, zegt men altijd. Maar ik kan iedereen ­verzekeren dat het ons bijzonder zwaar valt. Het gaat ook om zo'n spijtig ongeval. Omdat mijn schoonzus bloed­verdunners nam, is de ­opgelopen hoofdwonde haar ­fataal ge­worden. Ik ben er ­kapot van."



Ook bij het zorgcentrum reageren ze bedroefd. "Het koppel was de nieuwjaarsweek bij ons om chronisch zieken te helpen opvangen", getuigt directeur Johan Touré in onze krant. "We zorgen dan voor opvang en animatie voor tientallen alleenstaande, chronisch zieken. Onze vrijwilligers slapen dan op Hooidonk, omdat zij dikwijls vroeg ter beschikking moeten zijn. Zo ook Chris en haar man. Zij draaien al jaren mee in de werking van Samana. De week was vlot verlopen. Iedereen had ervan genoten. Vrijdag na het middageten ging iedereen naar huis en net dan gebeurde dat tragische ongeval. Chris en haar familie kennen wij al jaren als trouwe medewerkers van Samana. Het verlies van Chris is onwezenlijk. Zeker voor haar echtgenoot en haar kinderen, en voor onze vrijwilligers die met hen hebben samengewerkt."