Tim Van Damme

8/01/17 - 23u02

video

Bij een zwaar verkeersongeval in Ninove zijn deze avond twee mensen gewond geraakt. Rond 20.40 uur knalde een dertiger op de Aalstersesteenweg met zijn wagen aan hoge snelheid op een tegenligger. Door de klap werd zijn Volkswagen Polo compleet verhakkeld. Beide chauffeurs werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Rond 22.15 uur was de weg opnieuw vrij in beide richtingen.