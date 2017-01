Brand gesticht en schoten gelost in Antwerpse Lange Lobroekstraat

Door: redactie

8/01/17 - 21u07 Bron: Belga

© Marc De Roeck.

In de Lange Lobroekstraat in Antwerpen-Noord is vandaag brand gesticht aan een auto en een woning. Toen de politie ter plaatse kwam, hoorde ze hoe er ook schoten werden afgevuurd. Agenten deden nazicht in de buurt, maar konden geen verdachte(n) meer aantreffen. Een vrouw die in de woning aanwezig was, werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht.