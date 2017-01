Met tien centimeter sneeuw op de latten

Door: redactie

Veel mensen hebben van de laatste dag van de kerstvakantie geprofiteerd om te gaan skiën in eigen land. Er waren twee skipistes geopend in Ovifat en op Baraque de Fraiture. Veel sneeuw ligt er niet, slechts tien centimeter. Maar dat is genoeg om op de latten te staan. Het is de derde dag deze winter dat de skipiste in Ovifat kan openen. Telkens zijn er zo'n 1000 liefhebbers. Want lang niet alle skipistes zijn vandaag open in België. Op sommige plekken is de sneeuw veranderd in ijs, daar is het dus te gevaarlijk. Wie zelf nog wat wil skiën: de uitbaters van de skipistes verwachten eind volgende week een nieuw pak sneeuw. Ze hopen op liefst vijftien centimeter.