De Wever: "Geen andere keuze" dan besparen in sociale zekerheid

8/01/17 - 18u15 Bron: VRT

N-VA-voorzitter Bart De Wever blijft erbij dat de enige manier om de federale begroting op orde te krijgen betekent dat er bespaard moet worden in de sociale zekerheid. Dat heeft hij laten verstaan aan de VRT op de nieuwjaarsreceptie van de stad Antwerpen.

"De grote kostenpost in de begroting is de sociale zekerheid, maar daarop verminderen betekent weinig populaire beslissingen nemen. Ik kan aannemen dat het niet voor iedereen evident is om dat te doen, maar er is geen andere keuze", zei de Wever vanmiddag op de Antwerpse Scheldekaaien, waar de inwoners van zijn stad werden uitgenodigd voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.



 Volgens de Antwerpse burgemeester werkt het recept van de federale regering om de economie te herlanceren wel degelijk. "Jobcreatie is heel erg goed, de handelsbalans is positief, de economische groei gaat omhoog. Dat zit allemaal snor, maar we moeten wel het budget onder controle krijgen. Daar zullen we een tandje moeten bijsteken en in 2017 nog enkele heel moeilijke beslissingen nemen, want in de verkiezingsjaren 2018-2019 ligt dat moeilijker."



Een compromis met de andere partijen is volgens de N-VA-voorzitter mogelijk, maar van een meerwaardebelasting, waar CD&V voorstander van is, kan nog altijd geen sprake zijn, zo zegt hij. "De Raad van State heeft dat ook al afgebroken tot op de grond, met argumenten waarvan ik vermoed dat ze correct zijn. We gaan geen dingen doen om ons economisch herstel te fnuiken dat nu zo goed loopt."