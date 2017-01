Vandalen trekken spoor van vernieling door centrum Glabbeek

Door: redactie

Vandalen hebben in de nacht van 7 op 8 januari een spoor van vernieling getrokken door Glabbeek. Dat gebeurde na een fuif in zaal Glazuur. Talloze muren zijn met graffiti beklad, net als woningen, poorten, brievenbussen en zelfs het huis van burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

"Dit is duidelijk niet het werk van een graffitikunstenaar maar van dronken vandalen die opzettelijk spuitbussen met verf hebben leegespoten op iemands eigendom", zegt hij. "Zo'n crapuleus gedrag aanvaarden we niet van fuivende jongeren."



De politie roept alle slachtoffers op om foto's te nemen en dit aan de gemeente en de politie te melden. Ook verklaringen van getuigen zijn welkom.



Glabbeek is ook het dorp waar een mestkar afgelopen zomer de gevels besmeurde met het stinkend goedje.